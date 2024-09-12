Харитонова (--) Лукерья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемий Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Восприемник
14.04.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/180
Рождение ребёнка
01.11.1872 ст.
Дочь: (Харитонова) Матрена Евгеньевна
Отец ребёнка: Харитонов Евгений Сидорович
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Смерть
Неизвестно