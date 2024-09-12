Харитонова (--) Лукерья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова (--) Лукерья Артемьевна

Харитонова (--) Лукерья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемий Константинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Евгений Сидорович

https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Восприемник
14.04.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/180
Рождение ребёнка
01.11.1872 ст.

Дочь: (Харитонова) Матрена Евгеньевна

Отец ребёнка: Харитонов Евгений Сидорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.