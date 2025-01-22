Кузнецов Павел 14.10.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Павел

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 14.10.1899, деревня Саламага, Островский Уезд, Псковская область

умер 22.07.1981, Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Кузнецов ФёдорНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Коломайнен) Мария07.12.1908 г.р.
Дети
Кузнецов Сергей05.06.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1899

Отец: Кузнецов Фёдор

Мать: ?

деревня Саламага, Островский Уезд, Псковская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Коломайнен) Мария

Рождение ребёнка
05.06.1930

Сын: Кузнецов Сергей

Мать ребёнка: Кузнецова (Коломайнен) Мария

деревня Саблино или Поповка, Тосненский район, Ленинградская область

Смерть
22.07.1981
Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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