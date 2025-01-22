Кузнецов Павел
мужской, родился 14.10.1899, деревня Саламага, Островский Уезд, Псковская область
умер 22.07.1981, Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКузнецов ФёдорНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Коломайнен) Мария07.12.1908 г.р.
Дети
Кузнецов Сергей05.06.1930 г.р.
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Рождение
14.10.1899
Отец: Кузнецов Фёдор
Мать: ?
деревня Саламага, Островский Уезд, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1930
Сын: Кузнецов Сергей
Мать ребёнка: Кузнецова (Коломайнен) Мария
деревня Саблино или Поповка, Тосненский район, Ленинградская область
Смерть
22.07.1981
Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область