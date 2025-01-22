Кузнецова (Коломайнен) Мария 07.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Коломайнен) Мария

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 07.12.1908

умерла 26.09.1989

Отец
Коломайнен Иван03.04.1877 г.р.
Мать
Коломайнен (Эрикайнен (Airikainen)) Анна22.06.1884 г.р.
Супруги
Кузнецов Павел14.10.1899 г.р.
Дети
Кузнецов Сергей05.06.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908

Отец: Коломайнен Иван

Мать: Коломайнен (Эрикайнен (Airikainen)) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Павел

Рождение ребёнка
05.06.1930

Сын: Кузнецов Сергей

Отец ребёнка: Кузнецов Павел

деревня Саблино или Поповка, Тосненский район, Ленинградская область

Смерть
26.09.1989

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