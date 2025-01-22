Кузнецова (Коломайнен) Мария
женский, родилась 07.12.1908
умерла 26.09.1989
ОтецКоломайнен Иван03.04.1877 г.р.
МатьКоломайнен (Эрикайнен (Airikainen)) Анна22.06.1884 г.р.
Супруги
Кузнецов Павел14.10.1899 г.р.
Дети
Кузнецов Сергей05.06.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Павел
Рождение ребёнка
05.06.1930
Сын: Кузнецов Сергей
Отец ребёнка: Кузнецов Павел
деревня Саблино или Поповка, Тосненский район, Ленинградская область
Смерть
26.09.1989