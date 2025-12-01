Бобкова Олимпиада Константинова Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобкова Олимпиада Константинова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась Около 1822

умерла Неизвестно

Отец
Константин ДмитриевОколо 1788 ст. г.р.
Супруги
Бобков Иван Тарасов1821 ст. г.р.
Дети
Бобков Пётр Иванов1846 ст. г.р.
Бобков Иван Иванов12.06.1847 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Константин Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Иван Тарасов

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Бобков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Запись о рождении не найдена

Рождение ребёнка
12.06.1847 ст.

Сын: Бобков Иван Иванов

Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
23.02.1849 ст.

Дочь: (Бобкова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. фамилия Бобков.

Рождение ребёнка
12.01.1853 ст.

Сын: Бобков Василий Иванов

Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
20.03.1856 ст.

Сын: Бобков Захар Иванов

Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. фамилия Бобков

Смерть
Неизвестно

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