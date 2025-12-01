Бобкова Олимпиада Константинова
женский, родилась Около 1822
умерла Неизвестно
ОтецКонстантин ДмитриевОколо 1788 ст. г.р.
Супруги
Бобков Иван Тарасов1821 ст. г.р.
Дети
Бобков Пётр Иванов1846 ст. г.р.
Бобков Иван Иванов12.06.1847 ст. г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Константин Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Бобков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
12.06.1847 ст.
Сын: Бобков Иван Иванов
Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
23.02.1849 ст.
Дочь: (Бобкова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
12.01.1853 ст.
Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов
Рождение ребёнка
20.03.1856 ст.
Сын: Бобков Захар Иванов
Отец ребёнка: Бобков Иван Тарасов
Смерть
Неизвестно