Косенко Анна (Мельчарик) Брониславовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1913
Дата смерти18.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косенко Борис Константинович
Отец ребёнка: Косенков Константин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1944
Сын: Косенко Евгений Константинович
Отец ребёнка: Косенков Константин Антонович
Рождение ребёнка
12.11.1944
Дочь: Косенко Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Косенков Константин Антонович
Смерть
18.10.1989