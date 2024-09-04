Косенко Анна (Мельчарик) Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Анна (Мельчарик) Брониславовна

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

01.11.1913

Дата смерти

18.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913

Отец: Мельчарик Бронислав Викентьевич

Мать: Мельчарик (Кудрявцева) Евдокия Григорьевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Борис Константинович

Отец ребёнка: Косенков Константин Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенков Константин Антонович

Рождение ребёнка
12.11.1944

Сын: Косенко Евгений Константинович

Отец ребёнка: Косенков Константин Антонович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
12.11.1944

Дочь: Косенко Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Косенков Константин Антонович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
18.10.1989
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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