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Кондратий Герасимович

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Герасим Митрофанович

Мать: Алена

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Антон Кондратович

Мать ребёнка: Ксения Тихоновна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Стефан Кондратович

Мать ребёнка: Ксения Тихоновна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Семен Кондратович

Мать ребёнка: Ксения Тихоновна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Кондратовна

Мать ребёнка: Ксения Тихоновна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Георгий Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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