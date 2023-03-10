Кондратий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Герасим Митрофанович
Мать: Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Антон Кондратович
Мать ребёнка: Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Стефан Кондратович
Мать ребёнка: Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Семен Кондратович
Мать ребёнка: Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Кондратовна
Мать ребёнка: Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Георгий Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно