Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кондратий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Митрофанович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Митрофанович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Митрофанович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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