Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Герасим Митрофанович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Митрофанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Митрофанович
Смерть
Неизвестно