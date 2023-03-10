Макаров (Неизвестно) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров (Неизвестно) Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1891

Дата смерти

18.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Михаил Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
22.02.1913

Дочь: Архипов (Макаров) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Неизвестно

Рождение ребёнка
04.08.1915

Дочь: Макаров (Макаров) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Неизвестно

Рождение ребёнка
14.05.1927

Дочь: Дагаев (Макаров) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Неизвестно

Смерть
18.12.1979
Отсутствует в базе "Фамилио"

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