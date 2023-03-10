Макаров (Неизвестно) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1891
Дата смерти18.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
22.02.1913
Дочь: Архипов (Макаров) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1915
Дочь: Макаров (Макаров) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1927
Дочь: Дагаев (Макаров) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Неизвестно
Смерть
18.12.1979
Отсутствует в базе "Фамилио"