Макаров Михаил Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1913
Дочь: Архипов Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Макаров Ксения Петровна
Рождение ребёнка
04.08.1915
Дочь: Макаров Анна Михайловна
Мать ребёнка: Макаров Ксения Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1927
Дочь: Дагаев Мария Михайловна
Мать ребёнка: Макаров Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макаров Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно