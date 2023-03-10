Макаров Михаил Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Михаил Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1913

Дочь: Архипов Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Макаров Ксения Петровна

Рождение ребёнка
04.08.1915

Дочь: Макаров Анна Михайловна

Мать ребёнка: Макаров Ксения Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1927

Дочь: Дагаев Мария Михайловна

Мать ребёнка: Макаров Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаров Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно
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