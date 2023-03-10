Архипов (Макаров) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1913
Дата смерти28.04.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
27.04.1941
Дочь: (Архипов) Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Архипов Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
05.05.1950
Сын: Архипов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Архипов Тимофей Константинович
Смерть
28.04.1992
Отсутствует в базе "Фамилио"