Архипов (Макаров) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Макаров) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1913

Дата смерти

28.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913

Отец: Макаров Михаил Неизвестно

Мать: Макаров (Неизвестно) Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Тимофей Константинович

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
27.04.1941

Дочь: (Архипов) Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Архипов Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
05.05.1950

Сын: Архипов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Архипов Тимофей Константинович

Смерть
28.04.1992
Отсутствует в базе "Фамилио"

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