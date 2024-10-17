Скопин Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопин Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скопина (Диколенкова) Евдакия Сперидонова

Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: Одинокова (Скопина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Скопина (Диколенкова) Евдакия Сперидонова

Татарово, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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