Скопина (Диколенкова) Евдакия Сперидонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопина (Диколенкова) Евдакия Сперидонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скопин Иван Федоров

Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: Одинокова (Скопина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Скопин Иван Федоров

Татарово, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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