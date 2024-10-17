Скопина (Диколенкова) Евдакия Сперидонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скопин Иван Федоров
Рождение ребёнка
16.03.1889
Дочь: Одинокова (Скопина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Скопин Иван Федоров
Татарово, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Неизвестно