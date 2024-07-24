Лакомов Феоктист Ильич(?) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лакомов Феоктист Ильич(?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакомов Григорий Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачурина (Лакомова) Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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