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Лакомов Григорий Феоктистович

Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лакомов Феоктист Ильич(?)

Мать: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакомова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакомова Полина Григорьевна

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакомова Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакомов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1893 ст.

Дочь: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения указан один с Егором Петровичем, но Фидосья Григорьевна была лет на 8 старше него
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лакомов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Сын: Лакомов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лакомов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Лакомов Борис Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1922

Сын: Лакомов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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