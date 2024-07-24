Лакомов Григорий Феоктистович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лакомов Феоктист Ильич(?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакомова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакомова Полина Григорьевна
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакомова Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакомов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1893 ст.
Дочь: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Год рождения указан один с Егором Петровичем, но Фидосья Григорьевна была лет на 8 старше него
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Сын: Лакомов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лакомов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Лакомова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Лакомов Борис Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1922
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно