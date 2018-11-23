Снигерькова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1932
Дата смерти23.11.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1955
Дочь: Васильева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Васильев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1964
Сын: Васильев Андрей Викторович
Отец ребёнка: Васильев Виктор Михайлович
Смерть
23.11.2018