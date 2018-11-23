Снигерькова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снигерькова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1932

Дата смерти

23.11.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

В
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1955

Дочь: Васильева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Васильев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.1964

Сын: Васильев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Васильев Виктор Михайлович

Смерть
23.11.2018

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