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Кычёв Василий Герасимович

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Место рождения

д. Осаново Пинежского уезда

Дата рождения

1896

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Кычев Герасим Иванович

Мать: Кычёва Анисья Семёновна

д. Осаново Пинежского уезда
Смерть
Около 1944
Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский р-н, Лисестровское кладбище у д. Фельшинка
Похороны
Неизвестно
Архангельская обл., г.Архангельск, Исакогорский р-н, Лисестровское кладбище
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