Кычёв Василий Герасимович
Место рожденияд. Осаново Пинежского уезда
Дата рождения1896
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Кычев Герасим Иванович
Мать: Кычёва Анисья Семёновна
д. Осаново Пинежского уезда
Смерть
Около 1944
Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский р-н, Лисестровское кладбище у д. Фельшинка
Похороны
Неизвестно
Архангельская обл., г.Архангельск, Исакогорский р-н, Лисестровское кладбище