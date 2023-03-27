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Кычев Герасим Иванович

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Место рождения

д. Осаново Пинежского уезда

Дата рождения

1861

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кычев (кычёв) Иван

Мать: не указана

д. Осаново Пинежского уезда
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Кычев Артемий Герасимович

Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна

д. Осаново
Рождение ребёнка
24.03.1892

Дочь: Карпова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кычёв Василий Герасимович

Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна

д. Осаново Пинежского уезда
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Анисья Герасимовна

Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кычев Иван Герасимович

Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кычёва Анисья Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Осаново
Церковный староста | побочное ремесло
Работа или профессия
Неизвестно
Осаново
Каменьщик | основной вид деятельности
Образование
Неизвестно
Осаново
Сельское училище | грамотный
Смерть
Около 1932
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