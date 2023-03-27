Кычев Герасим Иванович
Место рожденияд. Осаново Пинежского уезда
Дата рождения1861
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Кычев (кычёв) Иван
Мать: не указана
д. Осаново Пинежского уезда
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Кычев Артемий Герасимович
Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна
д. Осаново
Рождение ребёнка
24.03.1892
Дочь: Карпова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кычёв Василий Герасимович
Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна
д. Осаново Пинежского уезда
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Анисья Герасимовна
Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кычёва Анисья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кычёва Анисья Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
Осаново
Церковный староста | побочное ремесло
Работа или профессия
Неизвестно
Осаново
Каменьщик | основной вид деятельности
Образование
Неизвестно
Осаново
Сельское училище | грамотный
Смерть
Около 1932