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Серебренников Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899

Отец: Серебренников Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
21.12.1925

Жена: Серебренникова (Панова) Анастасия Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Ивановская (Серебренникова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Серебренникова (Панова) Анастасия Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1929

Сын: Серебренников Валентин Александрович

Мать ребёнка: Серебренникова (Панова) Анастасия Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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