Серебренников Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899
Отец: Серебренников Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
21.12.1925
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Ивановская (Серебренникова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Серебренникова (Панова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
07.11.1929
Смерть
Неизвестно