Puns Leo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Puns Leo

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1928

Дата смерти

19.02.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Volossovo rajoon, Knjaschevo kogukond
Рождение ребёнка
18.09.1958

Дочь: Järve Margit

Мать ребёнка: Puns Virve

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Peterman ?

Мать ребёнка: Puns Virve

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Puns Virve

Смерть
19.02.2007
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
?.02.2007
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond
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