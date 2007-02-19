Puns Leo
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1928
Дата смерти19.02.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1958
Дочь: Järve Margit
Мать ребёнка: Puns Virve
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Peterman ?
Мать ребёнка: Puns Virve
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Puns Virve
Смерть
19.02.2007
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
?.02.2007
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond