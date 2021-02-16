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Puns (Saarts) Virve

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1930

Дата смерти

16.02.2021

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930

Отец: Saarts Hermann

Мать: Saarts Marie-Adele

Рождение ребёнка
18.09.1958

Дочь: Järve Margit

Отец ребёнка: Puns Leo

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Peterman ?

Отец ребёнка: Puns Leo

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Puns Leo

Смерть
16.02.2021
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond
Похороны
?.02.2021
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond
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