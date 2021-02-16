Puns (Saarts) Virve
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1930
Дата смерти16.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930
Отец: Saarts Hermann
Мать: Saarts Marie-Adele
Рождение ребёнка
18.09.1958
Дочь: Järve Margit
Отец ребёнка: Puns Leo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Peterman ?
Отец ребёнка: Puns Leo
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Puns Leo
Смерть
16.02.2021
Похороны
?.02.2021