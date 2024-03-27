Дворниченко Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворниченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворниченко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворниченко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич
Рождение ребёнка
24.06.1955
Сын: Дворниченко Игорь Иванович
Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич
Смерть
Неизвестно