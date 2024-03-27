Дворниченко Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворниченко Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворниченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворниченко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворниченко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич

Рождение ребёнка
24.06.1955

Сын: Дворниченко Игорь Иванович

Отец ребёнка: Дворниченко Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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