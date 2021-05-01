Кубинская (Клушина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.08.1903 ст.
Дата смерти2004
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1903 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дилакторская (Кочеткова) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Кочетков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кубинский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубинская Кира Николаевна
Отец ребёнка: Кубинский Николай
Смерть
2004