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Кубинская (Клушина) Валентина Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.08.1903 ст.

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1903 ст.

Отец: Клушин Иван Фёдорович

Мать: Клушина (Журина) Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дилакторская (Кочеткова) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Кочетков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубинский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубинская Кира Николаевна

Отец ребёнка: Кубинский Николай

Смерть
2004

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