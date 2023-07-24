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Крайнов Андрей Захарович
Крайнов Андрей Захарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1697
Пол
Мужской
Отец
Головко Захар Кузьмич
1945 г.р.
Мать
Безина Вера Васильевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1697
Отец:
Головко Захар Кузьмич
Мать:
Безина Вера Васильевна
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