Крайнов Андрей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Андрей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1697

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1697

Отец: Головко Захар Кузьмич

Мать: Безина Вера Васильевна

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