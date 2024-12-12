Кистер (Протасьева) Анна Александровна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистер (Протасьева) Анна Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1871

умерла 24.05.1937, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Отец
Протасьев Александр Иванович05.03.1831 г.р.
Мать
Протасьева (Толстая) София Сергеевна04.02.1838 г.р.
Супруги
Кистер Андрей Андреевич05.04.1861 г.р.
Дети
Кистер Борис Андреевич20.10.1895 г.р.
Кистер Сергей Андреевич13.06.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Протасьев Александр Иванович

Мать: Протасьева (Толстая) София Сергеевна

Бракосочетание
18.10.1891

Муж: Кистер Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.1895

Сын: Кистер Борис Андреевич

Отец ребёнка: Кистер Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
13.06.1904

Сын: Кистер Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Кистер Андрей Андреевич

Смерть
24.05.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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