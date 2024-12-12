Кистер (Протасьева) Анна Александровна
женский, родилась 1871
умерла 24.05.1937, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ОтецПротасьев Александр Иванович05.03.1831 г.р.
МатьПротасьева (Толстая) София Сергеевна04.02.1838 г.р.
Супруги
Кистер Андрей Андреевич05.04.1861 г.р.
Дети
Кистер Борис Андреевич20.10.1895 г.р.
Кистер Сергей Андреевич13.06.1904 г.р.
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Рождение
1871
Бракосочетание
18.10.1891
Рождение ребёнка
20.10.1895
Отец ребёнка: Кистер Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
13.06.1904
Отец ребёнка: Кистер Андрей Андреевич
Смерть
24.05.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область