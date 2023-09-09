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Андрианов Иван Петрович

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Пётр Андрианович

Мать: Мария Васильевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Евдокия Романовна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.01.1878 ст.

Дочь: Андрианова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Романовна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.1880 ст.

Дочь: Андрианова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Романовна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.07.1883 ст.

Сын: Андрианов Николай Иванович

Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Романовна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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