Андрианов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: Пётр Андрианович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1878 ст.
Дочь: Андрианова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
24.12.1880 ст.
Дочь: Андрианова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
18.07.1883 ст.
Сын: Андрианов Николай Иванович
Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Романовна
Смерть
Неизвестно