Матвеева Евдокия Клементьевна
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1824 ст.
Рождение ребёнка
10.04.1830 ст.
Дочь: Алексеева-Михайлова-Дмитриева (Андреянова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов-Дмитриев (Алексеев) Василий Андреянович
Смерть
Неизвестно