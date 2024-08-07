Матвеева Евдокия Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Евдокия Клементьевна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1824 ст.

Муж: Михайлов-Дмитриев (Алексеев) Василий Андреянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1830 ст.

Дочь: Алексеева-Михайлова-Дмитриева (Андреянова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов-Дмитриев (Алексеев) Василий Андреянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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