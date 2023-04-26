Дорогова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Александр
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович
с.Адоевщина Радищевского р-на Куйбышевской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дорогов Павел Ильич
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович
с.Адоевщина Радищевского р-на
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дорогов Иван Ильич
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дорогов Роман Ильич
Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Адоевщина (Одоевщина)
Похороны
Неизвестно
с. Адоевщина (Одоевщина)