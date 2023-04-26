Дорогова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дорогов Александр Ильич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович

с.Адоевщина Радищевского р-на Куйбышевской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дорогов Павел Ильич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович

с.Адоевщина Радищевского р-на
Рождение ребёнка
1928

Сын: Дорогов Иван Ильич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дорогов Роман Ильич

Отец ребёнка: Дорогов (розаров) Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов (розаров) Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
с. Адоевщина (Одоевщина)
Похороны
Неизвестно
с. Адоевщина (Одоевщина)
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