Дорогов (Розаров) Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения19.07.1883
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1883
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна
с.Адоевщина Радищевского р-на Куйбышевской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дорогов Павел Ильич
Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна
с.Адоевщина Радищевского р-на
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дорогов Иван Ильич
Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дорогов Роман Ильич
Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956
с.Адоевщина Радищевского р-на
Похороны
Неизвестно
с. Адоевщина