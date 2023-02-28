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Дорогов (Розаров) Илья Иванович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.07.1883

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1883

Отец: Дорогов (розаров) Иван Васильевич

Мать: Дорогова (розарова) Марфа Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Дорогов Александр Ильич

Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна

с.Адоевщина Радищевского р-на Куйбышевской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дорогов Павел Ильич

Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна

с.Адоевщина Радищевского р-на
Рождение ребёнка
1928

Сын: Дорогов Иван Ильич

Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дорогов Роман Ильич

Мать ребёнка: Дорогова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова Елена Александровна

Смерть
1956
с.Адоевщина Радищевского р-на
Похороны
Неизвестно
с. Адоевщина
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