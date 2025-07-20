Макаров (Макаров) Владимир
мужской, родился 07.07.1902, Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
умер 06.05.1903, Жирославское, Давыдовская волость, Юрьевский уезд
ОтецМакаров (Макаров) Парфён1878 г.р.
МатьМакарова (Богомолова) ВарвараНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902
Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
06.05.1903
Жирославское, Давыдовская волость, Юрьевский уезд
Похороны
Неизвестно
Жирославское, Давыдовская волость, Юрьевский уезд