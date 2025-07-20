Макаров (Макаров) Владимир 07.07.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Макаров (Макаров) Владимир

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 07.07.1902, Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

умер 06.05.1903, Жирославское, Давыдовская волость, Юрьевский уезд

Отец
Макаров (Макаров) Парфён1878 г.р.
Мать
Макарова (Богомолова) ВарвараНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902

Отец: Макаров (Макаров) Парфён

Мать: Макарова (Богомолова) Варвара

Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
06.05.1903
Жирославское, Давыдовская волость, Юрьевский уезд

Похороны
Неизвестно
Жирославское, Давыдовская волость, Юрьевский уезд

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