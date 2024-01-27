Сливков Slivkoff Nikolai Николай Дементьевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сливков Slivkoff Дементий Иванович
Мать: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сливков Slivkoff Slevkov William Nick
Мать ребёнка: ?
Россия
Смерть
Неизвестно