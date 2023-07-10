Ульянина (Инцарская) Валентина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянина (Инцарская) Валентина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Ульянин Павел Алексеевич1845 г.р.
Дети
Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна11.02.1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1875

Дочь: Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Ульянин Павел Алексеевич

с. Озерок, Княгининский уезд, Нижегородская губ., Российская империя

Смерть
Неизвестно

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