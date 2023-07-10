Ульянина (Инцарская) Валентина Александровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Ульянин Павел Алексеевич1845 г.р.
Дети
Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна11.02.1875 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1875
Дочь: Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Ульянин Павел Алексеевич
с. Озерок, Княгининский уезд, Нижегородская губ., Российская империя
Смерть
Неизвестно