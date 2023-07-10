Ульянин Павел Алексеевич 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянин Павел Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1845

умер 1915, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Отец
Ульянин Алексей Александрович1817 г.р.
Мать
Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна1820 г.р.
Супруги
Ульянина (Инцарская) Валентина АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна11.02.1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ульянин Алексей Александрович

Мать: Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянина (Инцарская) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
11.02.1875

Дочь: Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Ульянина (Инцарская) Валентина Александровна

с. Озерок, Княгининский уезд, Нижегородская губ., Российская империя

Смерть
1915
Варшава, Rzeczpospolita Polska

Мы используем куки для улучшения работы сайта.