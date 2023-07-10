Ульянин Павел Алексеевич
мужской, родился 1845
умер 1915, Варшава, Rzeczpospolita Polska
ОтецУльянин Алексей Александрович1817 г.р.
МатьУльянина (Савёлова) Надежда Павловна1820 г.р.
Супруги
Ульянина (Инцарская) Валентина АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна11.02.1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1875
Дочь: Бенико-Бут (Ульянина) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Ульянина (Инцарская) Валентина Александровна
с. Озерок, Княгининский уезд, Нижегородская губ., Российская империя
Смерть
1915
Варшава, Rzeczpospolita Polska