Мустафаева (Феничева) Людмила Владимировна
Место рожденияАстрахань
Дата рождения25.11.1950
Дата смерти29.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950
Отец: Феничев Владимир
Астрахань
Рождение ребёнка
13.05.1977
Сын: Мустафаев Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Мустафаев Валерий
Курск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафаев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Мустафаев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафаев Валерий
Смерть
29.11.2013
Курск