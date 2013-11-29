Мустафаева (Феничева) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафаева (Феничева) Людмила Владимировна

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Место рождения

Астрахань

Дата рождения

25.11.1950

Дата смерти

29.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950

Отец: Феничев Владимир

Мать: Феничева Зинаида Петровна

Астрахань
Рождение ребёнка
13.05.1977

Сын: Мустафаев Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Мустафаев Валерий

Курск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафаев Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Мустафаев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафаев Валерий

Смерть
29.11.2013
Курск
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