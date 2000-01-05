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Анучин Кирилл Викторович
Анучин Кирилл Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.2000
Пол
Мужской
Отец
Анучин Виктор Анатольевич
1970 г.р.
Мать
Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2000
Отец:
Анучин Виктор Анатольевич
Мать:
Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна
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