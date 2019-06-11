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Анучин Виктор Анатольевич

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Место рождения

Республика Таджикистан гор. Душанбе

Дата рождения

04.03.1970

Дата смерти

11.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1970

Отец: Анучин Анатолий Федорович

Мать: Анучина Вичужанина Галина Георгиевна

Республика Таджикистан гор. Душанбе
Рождение ребёнка
05.01.2000

Сын: Анучин Кирилл Викторович

Мать ребёнка: Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
14.11.2003

Жена: Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна

Россия Кемеровская область гор. Юрга
Смерть
11.06.2019
Россия Кемеровская область Юргинский район пос. Заозерный
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