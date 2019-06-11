Анучин Виктор Анатольевич
Место рожденияРеспублика Таджикистан гор. Душанбе
Дата рождения04.03.1970
Дата смерти11.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1970
Республика Таджикистан гор. Душанбе
Рождение ребёнка
05.01.2000
Мать ребёнка: Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна
Бракосочетание
14.11.2003
Россия Кемеровская область гор. Юрга
Смерть
11.06.2019
Россия Кемеровская область Юргинский район пос. Заозерный