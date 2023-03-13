Баушкинъ Петръ
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Баушкинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баушкина Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Баушкина) Марина
Мать ребёнка: Баушкина Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Баушкина) Пелагея
Мать ребёнка: Баушкина Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Баушкина) Марья
Мать ребёнка: Баушкина Дарья Васильева