Баушкинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаушкинъ Петръ

Баушкинъ Петръ

Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Баушкинъ Василий

Мать: Баушкина Татьяна Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баушкина Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Баушкина) Марина

Мать ребёнка: Баушкина Дарья Васильева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Баушкина) Пелагея

Мать ребёнка: Баушкина Дарья Васильева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Баушкина) Марья

Мать ребёнка: Баушкина Дарья Васильева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.