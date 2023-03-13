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Баушкина Татьяна Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Баушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Василий

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1747

Сын: Баушкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Василий

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Баушкинъ Василий

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Баушкинъ Дементий

Отец ребёнка: Баушкинъ Василий

Рождение ребёнка
1756

Сын: Баушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Василий

Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баушкинъ Василий

Смерть
1790
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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