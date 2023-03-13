Баушкина Татьяна Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Баушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Василий
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1747
Сын: Баушкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Василий
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Баушкинъ Василий
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Сын: Баушкинъ Дементий
Отец ребёнка: Баушкинъ Василий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Баушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Василий
Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баушкинъ Василий
Смерть
1790
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан