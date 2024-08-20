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Тюляев Пимен

Место рождения

Noginsky District, Moscow Oblast, Russia

Дата рождения

1766

Дата смерти

06.09.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Тюляев Иван Семёнович

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюляева (Семёнова) Аграфена Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1796

Сын: Тюляев Анисим

Мать ребёнка: Тюляева (Семёнова) Аграфена Павловна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Тюляева) Василиса

Мать ребёнка: Тюляева (Семёнова) Аграфена Павловна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тюляев Иван

Мать ребёнка: Тюляева (Семёнова) Аграфена Павловна

Смерть
06.09.1857
Похороны
После 06.09.1857

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