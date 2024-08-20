Тюляев Пимен
Место рожденияNoginsky District, Moscow Oblast, Russia
Дата рождения1766
Дата смерти06.09.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Тюляев Иван Семёнович
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1796
Сын: Тюляев Анисим
Мать ребёнка: Тюляева (Семёнова) Аграфена Павловна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Тюляева) Василиса
Мать ребёнка: Тюляева (Семёнова) Аграфена Павловна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тюляев Иван
Мать ребёнка: Тюляева (Семёнова) Аграфена Павловна
Смерть
06.09.1857
Похороны
После 06.09.1857