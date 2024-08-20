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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1757

Муж: Тюляев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Тюляев Иван

Отец ребёнка: Тюляев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кокорина (Тюляев) Афимия

Отец ребёнка: Тюляев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Тюляев Пимен

Отец ребёнка: Тюляев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Тюляев Тихон

Отец ребёнка: Тюляев Иван Семёнович

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