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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1757
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тюляев Иван
Отец ребёнка: Тюляев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кокорина (Тюляев) Афимия
Отец ребёнка: Тюляев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Тюляев Пимен
Отец ребёнка: Тюляев Иван Семёнович