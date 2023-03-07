Митрий Курманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрий Курманов

Митрий Курманов

avatar

Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Курман Ишкин

Мать: Зиняп Алметева

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Сын: Шафей Митриев

Мать ребёнка: Амина Аитова

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Усман Митриев

Мать ребёнка: Амина Аитова

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Шамка Митриева

Мать ребёнка: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Шагим Митриев

Мать ребёнка: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Запар Митриев

Мать ребёнка: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Умар Митриев

Мать ребёнка: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резяп Смаилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амина Аитова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close