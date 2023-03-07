Митрий Курманов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Курман Ишкин
Мать: Зиняп Алметева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Шафей Митриев
Мать ребёнка: Амина Аитова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Усман Митриев
Мать ребёнка: Амина Аитова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Шамка Митриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Шагим Митриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Запар Митриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Умар Митриев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резяп Смаилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амина Аитова
Смерть
Неизвестно