Зиняп Алметева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Алмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Заит Курманов
Отец ребёнка: Курман Ишкин
Рождение ребёнка
1726
Сын: Митрий Курманов
Отец ребёнка: Курман Ишкин
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Гульназа Курманова
Отец ребёнка: Курман Ишкин
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Шарби Курманов
Отец ребёнка: Курман Ишкин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курман Ишкин
Смерть
Неизвестно