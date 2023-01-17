Зиняп Алметева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиняп Алметева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Алмет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Заит Курманов

Отец ребёнка: Курман Ишкин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1726

Сын: Митрий Курманов

Отец ребёнка: Курман Ишкин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Гульназа Курманова

Отец ребёнка: Курман Ишкин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Шарби Курманов

Отец ребёнка: Курман Ишкин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курман Ишкин

Смерть
Неизвестно
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