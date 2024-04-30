Шайдурова -- Мария Марковна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шайдурова -- Мария Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шайдуров Тарас Кириллович

Отец ребёнка: Шайдуров Кирилл Петрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бояркина (Шайдурова) Ирина Кириловна

Отец ребёнка: Шайдуров Кирилл Петрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.03.1861
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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