Шайдурова -- Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.03.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шайдуров Тарас Кириллович
Отец ребёнка: Шайдуров Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бояркина (Шайдурова) Ирина Кириловна
Отец ребёнка: Шайдуров Кирилл Петрович
Смерть
25.03.1861