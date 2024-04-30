Шайдуров Кирилл Петрович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шайдуров Петр Гурьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шайдуров Тарас Кириллович
Мать ребёнка: Шайдурова -- Мария Марковна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бояркина (Шайдурова) Ирина Кириловна
Мать ребёнка: Шайдурова -- Мария Марковна
Смерть
Неизвестно