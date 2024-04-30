Шайдуров Кирилл Петрович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шайдуров Кирилл Петрович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шайдуров Петр Гурьянович

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова -- Мария Марковна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шайдуров Тарас Кириллович

Мать ребёнка: Шайдурова -- Мария Марковна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бояркина (Шайдурова) Ирина Кириловна

Мать ребёнка: Шайдурова -- Мария Марковна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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