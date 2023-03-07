Куранова Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.10.1911 ст.
Дата смерти17.02.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911 ст.
Восприемники: казак Дмитрий Степанович Куранов и мещанка Матрона Сергеевна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 67 номер 156
Смерть
17.02.1915 ст.
Умерла от катара кишок в возрасте 3,5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-89 файл 10 номер 11