Куранова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Анастасия Михайловна

Куранова Анастасия Михайловна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.10.1911 ст.

Дата смерти

17.02.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911 ст.

Отец: Куранов Михаил Степанович

Мать: Куранова Анисия Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Дмитрий Степанович Куранов и мещанка Матрона Сергеевна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 67 номер 156
Смерть
17.02.1915 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от катара кишок в возрасте 3,5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-89 файл 10 номер 11
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close