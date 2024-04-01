Седельников Петр Отст. Казак Кр. Пп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Седельников Иван Отст. Казак Кр. Св. Петра
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Милкеева (Седельникова) Параскева Петрова
Мать ребёнка: Седельникова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
01.11.1778
Дочь: (Седельникова) Матрона Петрова
Мать ребёнка: Седельникова Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно