Седельников Петр Отст. Казак Кр. Пп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельников Петр Отст. Казак Кр. Пп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седельников Иван Отст. Казак Кр. Св. Петра

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седельникова Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седельников Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Милкеева (Седельникова) Параскева Петрова

Мать ребёнка: Седельникова Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
01.11.1778

Дочь: (Седельникова) Матрона Петрова

Мать ребёнка: Седельникова Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно

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