Оболенская Мария Александровна
женский, родилась 16.08.1888, Москва, город федерального значения Москва
умерла 18.04.1872, г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика
МатьОболенская (Маслова) Елизавета Николаевна15.04.1860 г.р.
ОтецОболенский Александр Андреевич21.07.1860 г.р.
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Смерть
18.04.1872
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика
Рождение
16.08.1888
Москва, город федерального значения Москва