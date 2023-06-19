Оболенская Мария Александровна 16.08.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.08.1888, Москва, город федерального значения Москва

умерла 18.04.1872, г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика

Мать
Оболенская (Маслова) Елизавета Николаевна15.04.1860 г.р.
Отец
Оболенский Александр Андреевич21.07.1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.04.1872
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика

Рождение
16.08.1888

Отец: Оболенский Александр Андреевич

Мать: Оболенская (Маслова) Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

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