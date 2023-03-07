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Ежов Константин Финогенов

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1777 г.р.
Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Ежов Финоген Федоров

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Варвара Константинова

Мать ребёнка: Ежова Аграфена

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ежов Фрол Константинов

Мать ребёнка: Ежова Аграфена

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Аграфена

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1837
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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