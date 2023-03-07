Ежов Константин Финогенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Ежов Финоген Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Варвара Константинова
Мать ребёнка: Ежова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Ежова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Аграфена
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1837