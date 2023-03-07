Ежова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Варвара Константинова

Отец ребёнка: Ежов Константин Финогенов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ежов Фрол Константинов

Отец ребёнка: Ежов Константин Финогенов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Константин Финогенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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