Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Николай Борисович

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иван Борисович

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Александр Борисович

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Михаил Борисович

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Николай Борисович

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Константин Борисович

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра Борисовна

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Борис Прохорович

Смерть
1916

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