Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Николай Борисович
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иван Борисович
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Александр Борисович
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Михаил Борисович
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Николай Борисович
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Константин Борисович
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра Борисовна
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Борис Прохорович
Смерть
1916