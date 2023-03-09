Колодкина (Ермолина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолин Лаврентий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Колодкин Михаил
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Колодкина Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Колодкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колодкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Колодкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодкина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Колодкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колодкин Михаил
Смерть
Неизвестно