Колодкина (Ермолина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодкина (Ермолина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолин Лаврентий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Колодкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Колодкин Михаил

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Колодкина Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Колодкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Колодкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодкина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Колодкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодкин Михаил

Смерть
Неизвестно
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